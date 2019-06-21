جنون الأسعار يلاحق الذهب.. الجرام يرتفع 25 جنيها في أسبوعين

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر للأسبوع الثاني على التوالي، ليربح سعر الجرام نحو 25 جنيها في أسبوعين، بدعم من الزيادة المستمرة في سعر الخام العالمي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 650 جنيها، مقابل 625 جنيها الجمعة قبل الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 557 جنيهًا، وعيار 24 إلى 742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيهًا.

وعالميا، قفز الذهب ما يزيد عن 1.5% اليوم الجمعة، متجاوزا مستوى 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013، في الوقت الذي تأثر فيه الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية سلبا بتلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعززت التوترات في الشرق الأوسط ارتفاع المعدن النفيس، مما دفع الذهب للصعود قرابة 5% هذا الأسبوع ونحو 10% منذ بداية العام.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1404.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الرابع من سبتمبر أيلول 2013 عند 1410.78 دولار.

ويتجه الذهب صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 29 أبريل 2016، كما أنه بصدد الارتفاع للأسبوع الخامس على الترتيب.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1408.90 دولار للأوقية.