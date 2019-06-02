شعبة الاقتصاد الرقمي تطلق مبادرة لميكنة 400 ألف متجر الشهر الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

تعقد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية مؤتمرها السنوي "تيك انفيست 3" في 11 يونيو الجاري وذلك تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مصر الاقتصاد الرقمي"، ويقام المؤتمر برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان صحفي اليوم الأحد إنه خلال الملتقى سيتم إطلاق مبادرة "توطين" الهادفة لميكنة 400 ألف متجر في قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل ميسر لهم من خلال البنوك.

وخلال المؤتمر تعقد مسابقة لاختيار أفضل 10 شركات ناشئة مصرية للمشاركة كعارضين بالجناح المصري في الحدث الأكبر عالمياً في مجال التكنولوجيا CES 2020 والمقرر عقده في يناير المقبل بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وأضاف أنه سيناقش المؤتمر مجموعة من القضايا المهمة تحظي باهتمام الدولة في الوقت الراهن ومنها التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركي والإعلام الرقمي والصحة الرقمية

ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 شركة تكنولوجية وأكثر من 700 مدعو، كما يشارك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من كبار المسئولين بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.