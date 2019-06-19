"وحشتونا".. جلوفو تعلن عودتها للعمل في مصر رسميًا

كتب- محمد علاء الدين:

"وحشتونا.. مبسوطين باستئناف خدماتنا في مصر"، بهذه العبارة أعلنت شركة جلوفو لخدمات التوصيل، عودتها للعمل في مصر مرة ثانية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وقالت الشركة لعملائها "تقدروا تطلبوا إللي بتحبوه من جلوفو، استمتعوا بعرض خدمة التوصيل فقط 5 جنيه".

وكان مصراوي، صباح اليوم الأربعاء، نشر تقريرا اليوم عن تراجع شركة جلوفو الإسبانية عن قرارها بالخروج من السوق المصري، وإعادة إطلاق خدماتها من جديد في القاهرة، تأكيدًا لما انفرد به مصراوي في تقرير نشره يوم السبت الماضي.

وعاد تطبيق جلوفو للعمل في مصر، كما تلقى مندوبو التوصيل رسائل من الشركة من أجل استئناف عملهم.

وبحسب مصادر فإن الشركة عادت للعمل في القاهرة بشكل تدريجي في منطقتي المهندسين ووسط البلد، وستواصل استئناف نشاطها في باقي المناطق على التوالي.

وتأتي عودة جلوفو لمصر بعد أن تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مايو الماضي، وإعلانه مخالفة قرار الشركة بالخروج من مصر لقوانين المنافسة، وألزمها بإلغاء هذا القرار.

وكانت شركة جلوفو قررت في نهاية أبريل الماضي وقف نشاطها في مصر بشكل مفاجئ، وأرجع مصدر مسؤول في شركة جلوفو حينها السبب إلى التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة من صندوق استثمار Lakestar and Drake، بقيمة 150 مليون يورو، والذي تم الإعلان عنه فور إعلان الشركة خروجها من مصر وتشيلي.

ورهنت شركة ديليفري هيرو المالكة لشركتي "أطلب" و"كاريدج" المنافسين لشركة جلوفو في مصر حصول الشركة الأم على التمويل بتخارجها من السوقين المصري والتشيلي، وذلك بحكم امتلاك ديليفري هيرو 16% من شركة جلوفو الإسبانية ما يمنحها حق التصويت بقبول أو رفض صفقة التمويل.

لكن جهاز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرر في 28 من مايو الماضي إلزام شركتي ديليفري هيرو، وجلوفو بإيقاف العمل فورًا بالاتفاقات المبرمة بينهما، وإعادة الوضع كما كان عليه قبل إبرام تلك الاتفاقات، وذلك برجوع شركة جلوفو للعمل في السوق المصري، وعدم قيام الشركة بأي عمل من أعمال التصفية.

وقال حماية المنافسة إنه يجب على الشركتين الالتزام بالتواصل مع الجهاز، والتبليغ عن الإجراءات المتخذة من جانبهما لتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الإخطار.

واعتبر الجهاز أن قرار جلوفو بالخروج من مصر يتضمن اتفاقا على تقسيم الأسواق بالاتفاق مع ديليفري هيرو من أجل إخلاء السوق المصري أمام علامتها التجارية "أطلب".

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