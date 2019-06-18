المركزي يطلق أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية بمصر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، إطلاق أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية بمصر "FinTech Egypt".

وقال البنك، إنه في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي، ومن منطلق دوره كمحفز وداعم للتطوير، أطلقت وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن البوابة خطوة جديدة للبنك المركزي على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وتعمل البوابة على دعم وربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين، بحسب البيان.

وقالت رشا نجم مدير عام التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن البوابة تعد بمثابة منصة موحدة لدعم وتشجيع منظومة التكنولوجيا المالية، وزيادة كفائتها.

وأضافت أن ذلك يأتي من خلال خلق فرص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية عبر زيادة التواصل بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية، وتقديم تغطية كاملة لأهم الأحداث والأخبار المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية.

وذكرت رشا نجم أن البوابة تساهم في دعم تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة عن طريق توصيلها بالمستثمرين، وصندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وأيضا إتاحة التقديم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية والذي يعمل كبيئة اختبار افتراضية لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.