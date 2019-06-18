أسعار الذهب تقفز 7 جنيهات للجرام في السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 633 جنيها مقابل 626 جنيها بالأمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 542 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 723 جنيها، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5064 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عدة أسابيع قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي بخصوص السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1341.91 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% أيضا ليصل إلى 1345.80 دولار للأوقية.