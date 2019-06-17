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    تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم

    05:02 م الإثنين 17 يونيو 2019
    تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم

    دولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوى تعاملات بداية اليوم.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنوك الأهلي المصري والبركة ومصر وبنك كريدي أجريكول عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

    واستمر سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

    كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

    الدولار الجنيه البنك الأهلي المصري بنك كريدي أجريكول
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