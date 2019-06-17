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    15 % زيادة بمحفظة القروض بالمصرف المتحد في 5 شهور

    02:31 م الإثنين 17 يونيو 2019
    15 % زيادة بمحفظة القروض بالمصرف المتحد في 5 شهور

    المصرف المتحد

    كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

    قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن محفظة القروض بالبنك ارتفعت بنحو 15% منذ بداية العام الحالي لتصل إلى نحو 13 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

    وأضاف القاضي على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الاثنين، أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ على 22% من محفظة القروض بقيمة تصل إلى نحو 2.6 مليار جنيه.

    وذكر أن محفظة القروض تتضمن أيضا 2 مليار جنيه قروض مشتركة، و305 ملايين جنيه للتمويل العقاري منها 250 مليونا لمحدودي الدخل، ومن المتوقع أن تصل محفظة التمويل العقاري إلى نحو 400 مليون جنيه بنهاية العام.

    ووصلت محفظة الودائع بالمصرف المتحد إلى 34 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي بنسبة زيادة 8% منذ بداية العام، وفقا للقاضي.

    المصرف المتحد أشرف القاضي مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019

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