عامر: طرح حصة بين 30 و 40% من بنك القاهرة بالبورصة قبل نهاية 2019

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه سيتم طرح حصة تتراوح بين 30 و40% من بنك القاهرة، في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2019، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف المحافظن على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الاثنين، أن عملية تجهيز بنك القاهرة للطرح مستمرة، ومن المتوقع إتمام الطرح في الشهور الأخيرة من العام الجاري.

وأشار إلى أن البنك تلقى عروضًا للاستحواذ على المصرف المتحد، ويتم حاليا دراسة العروض.

وافتتح اليوم الاثنين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.