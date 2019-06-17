فودافون وابتسامة يطلقان موقع "Majidah " لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة

القاهرة- مصراوي:

أطلقت مؤسسة ابتسامة، بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، مشروع "Majidah.org"، أول منصة إلكترونية لذوي الإعاقة في مصر تقوم بدور حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والشركات ومراكز التدريب والمؤسسات.

وتهدف المنصة إلى خلق منظومة متكاملة لدمج ذوي الإعاقات في المجتمع عن طريق توفير فرص عمل مناسبة لهم، وتقديم برامج تدريب متنوعة تساهم في تمكينهم من اكتساب المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل الفعلية، بحسب بيان حصل عليه مصراوي اليوم الاثنين.

وسُمي هذا المشروع نسبة إلى الراحلة "ماجدة سامي" رائدة العمل الإجتماعى التى كانت من أوائل الداعين والداعمين لحق ذوي الإعاقة فى حياة كريمة وفرص عمل.

ستضم منصة "Majidah.org" الإلكترونية أول قاعدة بيانات مجمعة لكل من ذوي الإعاقات، وأصحاب الأعمال، والمنظمات والشركات المختصة بالتدريب ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجهات المانحة.

وقالت مهيرة حسن -أمين عام مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع: "نعمل دائماً للتواصل وتنمية المجتمع وزيادة وتيرة التقدم في مصر و ذلك بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم رقمنة مصر كجزء من استراتيجيتنا لدعم استراتيجية الحكومة في خططها للرقمنة، و لذلك نحن فخورون بالمشاركة في دعم مشروع فريد من نوعه مثل منصة "Majidah.org" لما له من تأثير إيجابي على مساعدة جميع الأطراف المعنية في القيام بعملها على نطاق أوسع ".

وقال أشرف عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابتسامة، إن "هناك قرابة 15 مليون شخص من ذوي الإعاقة في مصر، وهدفنا الأساسي يكمن في توصيل خدمات التدريب وفرص التوظيف لأعداد أكبر منهم. فنحن نعمل على توصيل مراكز التدريب بذوي الإعاقات لتأهيلهم للوظائف المتاحة، وأيضاً توصيل أصحاب الأعمال والشركات بذوى الإعاقة المناسبين لاحتياجاتهم والمؤسسات العاملة على توظيفهم. وأضاف "عن طريق منصة "Majidah.org"، نستطيع الآن التواصل مع أصحاب الأعمال وذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة على ذوي الإعاقة ومراكز التدريب؛ لسد الفجوة في سوق العمل. فنحن نأمل الوصول لأكبر عدد من المشاركين في مختلف المحافظات".