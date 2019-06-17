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عامر: قرارات السيسي كانت حاسمة لمواجهة أكبر أزمة مالية للاقتصاد المصري

11:29 ص الإثنين 17 يونيو 2019
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كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاسمة في السنوات الماضية لمواجهة أكبر أزمة مالية واجهت الاقتصاد المصري في عصور مضت.

وأضاف عامر خلال افتتاح مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الاثنين، أن تضافر الجهود بين أجهزة الدولة وخاصة الوزارات الاقتصادية كان له دور في تحقيق النجاح والتحول بالاقتصاد من موقف الخطورة لموقف أكثر ثباتا.

وأشار إلى أنه تم وضع استراتيجية لدعم الابتكار وبدء إنشاء صندوق دعم الابتكار برأسمال مليار جنيه ممول من البنك المركزي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

وذكر أن الجهود التي تبذل في التكنولوجيا المالية تتكامل مع الجهود التي تبذلها الدولة بالكامل في الدفع الإلكتروني، موضحا أن كل جنيه مستثمر في التكنولوجيا المالية يضيف 1.6 جنيه للناتج المحلي الإجمالي.

السيسي الاقتصاد المصري البنك المركزي مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019

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