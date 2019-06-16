تعرف على المدن والمناطق التي سيدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

كشفت وزارة البترول، في بيان اليوم الأحد، عن مجموعة من المدن والمناطق التي تعتزم توصيلها بشبكة الغاز الطبيعي، لأول مرة، خلال العام المالي المقبل 2019-2020، الذي يبدأ مطلع يوليو القادم.

وعقدت الوزارة اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تم استعراض الخطة المستهدفة لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي لتوصيل الغاز لأول مرة خلال العام المالي 2019-2020 إلى عدد من المدن والمناطق.

ومن بين هذه المناطق مدن ملوى بالمنيا، وأبوتيج وصدفا والقوصية بأسيوط، وديرب نجم وكفر صقر والقنايات بالشرقية، وـطفيح والحوامدية والبدرشين بالجيزة، وشبين القناطر بالقليوبية، وأشمون بالمنوفية، وقطور بالغربية، والحامول بكفر الشيخ، وأجا والسنبلاوين بالدقهلية.

وقالت الوزارة إنها ستطبق على توصيل الغاز الطبيعي بهذه المناطق مبادرة التقسيط الميسر لتكلفة التوصيل بدون مقدم أو فوائد.

وأشار بيان وزارة البترول إلى أن الفترة من يوليو 2018 حتى مطلع يونيو الحالي شهدت توصيل الغاز الطبيعي لنحو مليون و176 ألف وحدة سكنية ترتفع إلى مليون و210 ألف وحدة سكنية بنهاية الشهر الحالي، ليزيد العدد عن الخطة المستهدفة للعام المالي الجاري بحوالي 10 آلاف وحدة.

وأضافت الوزارة أن التوسع في توصيل الغاز ساهم في انخفاض استهلاك البوتاجاز بنسبة تزيد عن 7% خلال العام المالي الحالي مقارنة بعام 2017-2018.

كما استعرضت وزارة البترول خلال الاجتماع استعدادات بدء استخدام عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع لأول مرة والتي ستبدأ باطلاق أول مشروع تجريبي قبل نهاية 2019 لاستخدامها في وحدات الإسكان الاجتماعى بشاير الخير 1، 2 بالإسكندرية، وحي الأسمرات بالقاهرة بإجمالي 20 ألف عميل كوسيلة للتأكد من كفاءة عمل المنظومة.

وذكر أن من المنتظر في ضوء نتائج المشروع التجريبي تعميم التجربة تباعا في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمدن الجديدة، والكمبوندات السكنية لتركيب العدادات لعدد 300 ألف عميل في عام 2020-2021، ثم 500 ألف عميل جديد في 2021-2022.

وشهدت الفترة الماضية اتخاذ عدة خطوات تمهيدية للبدء في هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي شملت إعداد المواصفات الفنية لتصنيع العدادات، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع وتوريد العدادات، وفقا للبيان.