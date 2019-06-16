قائمة "إبراهيم العربي" تكتسح انتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية

كتبت- منار الرخ:

أعلنت اللجنة المختصة بانتخابات غرفة القاهرة التجارية برئاسة العميد رضا عبد الحكيم، فوز قائمة إبراهيم العربي رئيس الغرفة الحالي بانتخابات مجلس إدارة الغرفة.

وبحسب صفحة اتحاد الغرف التجارية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شارك في انتخابات الغرفة 5038 ناخبا بعدد أصوات صحيحة 4804 صوتا، و234 صوتا باطلا، علما بأن المجمع الانتخابي في الغرفة يصل إلى نحو 108.6 ألف ناخب.

وأعلنت اللجنة فوز قائمة إبراهيم العربي "معًا" باكتساح، والتي كانت تتنافس مع قائمة "التغيير للتطوير"، حيث إبراهيم العربي على أعلى عدد من الأصوات 2821 صوتا، يليه أحمد الوسيمي بعدد 2763 صوتا، وصلاح العبد 2700 صوتا، وخالد حسنين 2674 صوتا، وعلي شكري 2644 صوتا، وشريف يحيى 2578 صوتا.

كما حصل عماد قناوي على 2575 صوتا، وهاني الرواس 2526 صوتا، وأشرف الشيمي 2457 صوتا، وسيد النواوي 2467 صوتا، وأيمن عشري 2376 صوتا.

بينما شملت قائمة الخاسرين محمد المهدي 1320 صوتا، وإيهاب سعيد 1305 أصوات، وعاطف الأشموني 1283 صوتا، وطلعت القواس 1267 صوتا، وحسن سلامة 1195 صوتا، وعبد العزيز السيد 1167 صوتا، وخالد حسن 1163 صوتا، وماري فوزي 1060 صوتا، ورجب العطار 933 صوتا، ومحمد نصار 863 صوتا.

كما حصل محمد هاشم على 751 صوتا، وفتحي فتوح 528 صوتا، وشريف السحيمي 494 صوتا، وإبراهيم عبد القادر 492 صوتا، وأحمد شيحة 289 صوتا، وحازم القماح 244 صوتا، ومحمود موسى 224 صوتا، وأحمد عرابي 183 صوتا، وماريو فخري 170 صوتا، وأشرف عربي 135 صوتا.

وحصلت سما الدسوقي على 99 صوتا، ومصطفى خالد 91 صوتا، ومصطفى علي 71 صوتا، ووليد رمضان 65 صوتا.