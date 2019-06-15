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    الحكومة تنهي أزمة هدم مصنع جيرفيكس للخضروات

    02:59 م السبت 15 يونيو 2019
    الحكومة تنهي أزمة هدم مصنع جيرفيكس للخضروات

    خضروات مبردة

    القاهرة- مصراوي:

    توجهت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، للاستجابة السريعة للاستغاثة التي تقدمت بها شركة جيفركس للخضروات والفواكة المجمدة.

    وتعد شركة جيفركس من كبرى الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية وأقدم وأول مصنع للخضروات المجمدة بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

    وأضافت الجمعية، في خطاب لمجلس الوزراء ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة، أن مبادرة الحكومة لإنهاء الأزمة سيسهم بشكل إيجابي على مساندة هذا الكيان العريق للاستمرار في الوفاء بالتزاماته وعقودة التصديرية ومتطلبات السوق المحلية.

    وكان مصنع جيفركس مهدد بالهدم، نتيجة توسعة شارع 38 بمنطقة سموحة، تلبية لرغبة شركة عقارية خاصة تريد أعلى ارتفاع لعقاراتها.

    مصنع جيرفيكس للخضروات جمعية رجال الأعمال المصريين مجلس الوزراء الخضروات المجمدة

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