البترول: التعاون مع دول المتوسط في مجال الغاز أولوية لمصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم السبت، إن مصر تضع التعاون مع دول المتوسط في مجال الغاز الطبيعي على قائمة أولوياتها.

وأضاف البيان، أن مصر تؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز بالمنطقة ودول العبور للإسهام في تحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والتي تعد حجر الزاوية في بناء سوق مستدام للغاز بالمنطقة وتعزيز الاحتياطيات من الغاز.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد من الوزارة في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان تحت شعار "الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط".

وقالت الوزارة، إن قطاع البترول في مصر شهد تقدما كبيرا في كافة أنشطته على مدار السنوات الأربع الماضية وأن عام 2018 جاء بمثابة تتويج لما تم إنجازه خلال هذه السنوات.

وأشار البيان، إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية والتوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف في مصر من جانب الشركات العالمية لتحقيق نتائج متميزة.

وأوضح البيان أن هناك انخفاض كبير في مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن سنوات سابقة والذى وصلت نسبته إلى أكثر من 80% في الفترة مابين عامي 2012 و2018، والاستمرار في اتخاذ خطوات فعلية في تحرير سوق الغاز ودخول القطاع الخاص بشكل تنافسي لجذب مزيد من الاستثمارات .

وأشارت الوزارة خلال المؤتمر، إلى الاهتمام بصناعات القيمة المضافة والتوسع في صناعتي التكرير والبتروكيماويات من خلال المشروعات الجديدة.

ومن المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود والمنتجات البترولية تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خلال عام 2022-2023، بحسب البيان.

وقالت الوزارة، إن هناك اهتمام عالمي من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع، من خلال التوسعات والمشروعات الجارية بهدف زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية.