بفائدة تبدأ من 18.5%.. تعرف على شروط وتفاصيل قروض السيارات بـ 3 بنوك

كتبت منال المصري:

تتنافس جميع البنوك على تقديم قرض السيارة للعملاء سواء للموظفين في القطاع العام أو الخاص وذلك بهدف زيادة مبيعات القروض وجذب عملاء جدد.

وتقدم البنوك قرض السيارة بنفس معدلات الفائدة دون تغيير منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بعد تثبيت البنك المركزي الفائدة مرتين على التوالي من بداية العام.

وتتباين منافسة البنوك على قرض السيارة في تحديد نسبة الفائدة التي تكون من أهم العوامل لدى العميل في قرار الحصول على قرض من أي بنك عن الآخر وتتوقف نسبة الفائدة حسب الضمانات المقدمة من العميل.

كما تتنافس البنوك على نسبة التمويل المقدمة من إجمالي ثمن السيارة حيث تشترط بعض البنوك تمويل نسبة 100% من إجمالي قيمة السيارة.

وتتباين البنوك في بعض الشروط التي تطلبها مثل مدة سداد القرض والحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري للموظف ونسبة المصاريف الإدارية وكذلك الحد الأدنى والأقصى لسن العميل.

ويقدم مصراوي في التقرير التالي شروط قرض السيارة في 3 بنوك عامة هي الأهلي ومصر والقاهرة للموظفين في القطاع العام والخاص.

البنك الأهلي:

يتولى البنك تمويل القرض بنسبة 100% من إجمالي ثمن السيارة.

قيمة القرض تتراوح بين 20 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض تتراوح بين عام إلى 7 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة تبلغ 20% متناقصة.

المصاريف الإدارية تتراوح بين 1.5% إلى 2% للقرض الذي يتجاوز مدته 5 سنوات.

سن العميل يتراوح بين 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط.

يشترط البنك ألا يقل الدخل الشهري للموظف عن 1500 جنيه.

بنك مصر:

قيمة القرض تتراوح بين 15 ألف جنيه كحد أدنى وتصل 500 ألف جنيه لموظف القطاع الخاص وتزيد إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى لموظف القطاع العام.

مدة سداد القرض تتراوح بين عام إلى 5 سنوات لموظف القطاع الخاص لتصل إلى 8 سنوات كحد أقصى لموظف الحكومة.

نسبة الفائدة 18.5% سنويا متناقصة لموظف القطاع العام و19.75% لموظف القطاع الخاص.

المصاريف الإدارية تتوقف حسب قيمة القرض ومدة سداده.

سن العميل لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما عند سداد آخر قسط للقرض.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 1000 جنيه لموظف الحكومة و2000 جنيه لموظف القطاع الخاص.

ويمول البنك نسبة 90% من إجمالي قيمة القرض.

بنك القاهرة:

قيمة التمويل تتراوح بين 15 ألف جنيه كحد أدنى وحتى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض تتراوح بين عام وتصل إلى 7 سنوات.

القائدة تتراوح بين 18.5% وتصل إلى 30% .

نسبة المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

سن المقترض يتراوح بين 21 عاما إلى 65 علما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري للموظف لا يقل عن 1500 جنيه.

يقدم البنك تمويل بنسبة 80% من إجمالي قيمة القرض.