بعد قفزتها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما قفز سعر الجرام 7 جنيهات أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 628 جنيها، وهو سعر مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 538 جنيها، وعيار 24 سجل 718 جنيها للجرام، والجنيه الذهب سجل 5024 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تزايد الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفضل توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعد بيانات ضعيفة للتضخم، وبفعل تصاعد توترات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1336.48 دولار للأوقية، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1339.80 دولار للأوقية.