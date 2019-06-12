ما هي الموانئ الجافة التي تخطط مصر لإنشاء 7 منها بالتجمعات الصناعية؟

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص"P.P.P" التابعة لوزارة المالية، في تلقي العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف في مصر اعتبارا من 11 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يقام أول ميناء جاف في المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر، ضمن خطة الوزارتين لإنشاء 7 موانئ جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير على الصادرات المصرية.

ومن بين هذه الموانئ الجافة التي تعتزم الحكومة إنشاءها أيضا موانئ بمدن العاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، وبرج العرب، والسادات، ودمياط الجديدة، وسوهاج الجديدة.

ما هو الميناء الجاف؟

الميناء الجاف هو عبارة عن منشأة مجهزة تقام داخل البلاد عند الموانئ البحرية أو بالقرب من المناطق الصناعية، يتم إقامتها لإتمام النقل متعدد الوسائط ولتحقيق المفاهيم اللوجستية ولمنع التكدس بالموانئ البحرية والجوية وتحقيق قيمة مضافة.

وتخصع هذه الموانئ الجافة لسيطرة الجمارك، ومن الضروري أن يتوافر لها بنية أساسية متميزة تربطها مع وسائط النقل المختلفة وشبكة اتصالات عالية الكفاءة.

وتستهدف الموانئ الجافة المزمع إنشاؤها في مصر تخفيف العبء على الموانئ البحرية، والإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها إلى جانب ما توفره من فرص عمل جديدة، بحسب ما قاله عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، في بيان الوزارة أمس.

وبحسب حنورة، ستقدم هذه الموانئ أيضا جميع خدمات الموانئ، ويأتي إنشاؤها في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي التي تسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية.

وتتنافس ثلاثة تحالفات دولية للفوز بتنفيذ مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يقام طبقا للمعايير العالمية، وعلى مساحة 100 فدان، ويخدم مينائي الإسكندرية والدخيلة، والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ويتم داخله أعمال الكشف والإجراءات الجمركية كاملة.

وتضم التحالفات الثلاثة تحالفا تقوده شركة كونكور (الهند) ويضم أيضًا شركتي بي إس إيه (ماليزيا) وحسن علام، وتحالفا تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)، وتحالفا تقوده شركة السويدي إليكتريك ويضم أيضًا شركتي شنكر إيجيبت (ألمانيا)، وثري إيه إنترناشيونال، وفقا لوزارة المالية.

وتصل مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر إلى 30 عاما تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة، وسيقدم جميع خدمات الموانئ التقليدية خاصة ما يتعلق بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على الرسائل الواردة والمصدرة، وفقا لعاطر حنورة.

وسيحصل ميناء أكتوبر الجاف على رقم تعريف دولي للموانئ، حيث يمكن الشحن مباشرة للميناء الجاف كميناء وصول نهائي، بحسب حنورة.

كما تعمل الحكومة حاليا أيضا على تجهيز كافة الآليات المطلوبة لطرح العطاء الخاص بمينائي العاشر من رمضان، وبني سويف تمهيدا للبدء في إجراءات تلك العطاءات عقب الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بميناء السادس من أكتوبر.

وبحسب ما ذكرت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة على موقعها الإلكتروني، فإن الموانئ الجافة هي إحدى الحلول الرئيسية لتحسين ونمو الاقتصاد العالمي من خلال التجارة المنقولة حيث تحقق التسيير والتدفق المنتظم لحركتها بالصورة التي تزيد من الفاعلية الاقتصادية المطلوبة لها.

وتقلل الاستعانة بالموانئ الجافة من تكلفة البضاعة من خلال تقليل تكلفة نقلها والخدمات التي تؤدي لها سواء بتقليل زمن بقائها بالموانيء أو بتقليل زمن بقاء وسائط نقلها ممتلئة أساسا في السفن وغير ذلك من أنشطة القيمة المضافة والأنشطة المكملة.

وتقول الهيئة إن من أبرز وظائف الموانئ الجافة استكمال وربط حلقات النقل متعدد الوسائط والذي يعرف بأنه نقل بضائع بواسطتين مختلفتين على الأقل (بحري- بري - نهري- جوي)، وبعقد نقل واحد متعددد وسائط وبين دولتين على الأقل.

وأشارت إلى أن هناك أماكن ليست بالضرورة أن تكون موانئ بحرية يتم فيها تغيير وسيط النقل، وتحدد هذه الأماكن بدقة، وتخضع للإشراف الجمركي لكل دولة، وتسمى بالموانئ الجافة.

ومن وظائف الموانئ الجافة أيضا تحقيق مفاهيم اللوجستيات لتقليل تكاليف النقل، حيث يلتزم الناقل الدولي متعدد الوسائط بإتمام عمليات التوريد المادي للمصانع وعمليات التوزيع المادي للمنتجات التامة الصنع إلى سوق المستهلك في التوقيتات المتفق عليها وبأقل تكاليف ممكنة وبحالة تتفق مع ذوق المستهلك، وهو ما يساهم فيه وجود الموانئ الجافة.

كما تساهم الموانئ الجافة في منع التكدس بالموانئ البحرية، خاصة في الوقت الذي تحولت فيه الموانئ البحرية إلى مراكز لوجيستية لها مناطق خلفية (قريبة أو بعيدة) لإتمام عمليات تجميع البضائع لإعادة شحنها أو لتسليمها لأصحاب الشأن أو لإتمام أنشطة التجزئة والتعبئة والتجميع والتغليف ووضع العلامات التجارية.