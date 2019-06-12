أسعار الذهب تقفز 7 جنيهات بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بالسوق المحلي بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بأسعارها أمس، نتيجة زيادة سعر المعدن عالميا، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

ووفقا لما قاله نجيب لمصراوي، زاد سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 628 جنيها مقابل 621 جنيها بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع إلى 538 جنيها، وعيار 24 سجل 717 جنيها للجرام، والجنيه الذهب سجل 5024 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، إذ اندلعت مخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يكبح الإقبال على المخاطرة ويعزز الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1335.34 دولار للأوقية، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ يونيو الجاري عند 1319.35 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1339 دولارا للأوقية.