"فوري" تعتزم إتاحة حصول التجار على القروض البنكية من فروعها

كتب- محمد علاء الدين:

تعتزم شركة فوري إتاحة حصول التجار على التمويلات من البنوك من خلال فروع فوري بلس وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك، بحسب ما قاله محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية.

وأضاف خلال مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمي Tech Invest3 اليوم الثلاثاء، "نركز في خطة عملنا على توفير البنية التحتية التكنولوجية القوية للبنوك والشركات التي نعمل معها".

وقال إن الشركة مستمرة على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ولدينا شراكة كبيرة مع بنك الإسكندرية وشركة فيزا.

وقالت نهى نجيب مسئولة عن النقاط البيعية في منطقة شمال أفريقيا بشركة فيزا العالمية، خلال المؤتمر إن الشركة تعمل دائما على التعاون مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة للوصول إلى نقاط بيعية تسهل عملية تحقيق التحول الرقمي.

وأضافت أن مصر أدركت أهمية التحول الرقمي والشمول المالي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب نهى فإن الشركة أجرت بحثًا مع التجار قبل تنفيذ عملية الميكنة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، كذلك تتيح الشركة تمويلات للتجار في عملية الميكنة وتحسين البيزنس الخاص بهم.