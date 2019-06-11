عضو بشعبة الاقتصاد الرقمي يطالب ببيئة تشريعية داعمة للتحول التكنولوجي

كتب- محمد علاء الدين:

قال تامر هدايت، عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية والمدير الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة نت سينك نت ورك سيلوشنز الأمريكية، إن التحول الرقمي في مصر يسير بسرعة كبيرة.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمي اليوم الثلاثاء أن هناك رغبة قوية من الدولة لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية حول العالم في جميع المجالات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح هدايت أن التحول للاقتصاد الرقمي يتطلب بنية تحتيه فعالة للاتصالات وكذلك انتشار أوسع لخدمات الإنترنت ولا بد من سرعة إصدار التشريعات الخاصة بأمن وسرية المعلومات والتجارة الإلكترونية وغيرها من القوانين التي ستساعد بشكل كبير في دعم التحول للاقتصاد الرقمي.

وقال إن ثقافة الشمول المالي التي سعت الحكومة لنشرها خلال السنوات الخمس الماضية والتي بدأت بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية تؤتي ثمارها حاليًا بشكل كبير خصوصا مع قرار الحكومة الأخير بتحصيل كافة المدفوعات فوق 500 جنيه إلكترونيًا.

وبحسب هدايت فإن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي كبيرة جدًا ولا بد أن يكون لمصر نصيبها الذي تستحقه من هذه النوعية من الاقتصاد خاصة أن قيم الاقتصاد الرقمي عالميا تصل إلى 11.5 تريليون دولار أي ما يوازي 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي ومن المتوقع أن تصل إلى 24.3% بحلول عام 2025 في حين أن هذه النسبة لا تتعدى 8% من إجمالي الناتج المحلي لدى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.