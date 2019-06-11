أسعار الذهب تتراجع بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 621 جنيها مقابل 622جنيها بنهاية تداولات جلسه أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 532 جنيها، وعيار 24 نحو 710 جنيهات، وهبط سعر الجنيه الذهب 4968 جنيها.

وعالميا، تماسكت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية في شهرين في الجلسة السابقة إذ نالت التهديدات التجارية الجديدة لواشنطن تجاه الصين من تفاؤل المستثمرين الذي أنعشه اتفاق أمريكي مكسيكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1328.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، بينما زاد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1332.90 دولار للأوقية.

وفقد الذهب أكثر من 1% في الجلسة السابقة وهبط لأقل مستوى خلالها عند 1324.50 دولار بعد أن تلقت الأسواق دعما من اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك لتجنب حرب رسوم

أخرى في نهاية الأسبوع الماضي.