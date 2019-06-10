لماذا تأخرت تسوية الحكومة مع "إعمار" حول مشروع "أب تاون كايرو"؟

كتبت- شيماء حفظي:

على الرغم من إعلان وزارة قطاع الأعمال العام، عن اقتراب التوصل لاتفاق مع شركة إعمار مصر، بخصوص أزمة أرض مشروع "أب تاون كايرو"، إلا أن هذا الاتفاق لم يرى النور حتى الآن.

وردًا على سؤال لمصراوي، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على هامش مؤتمر عقدته الوزارة أمس، إنه لم يتم تحديد موعد لتوقيع اتفاق التسوية بسبب عدم التزام شركة إعمار في التعامل مع الوزارة.

"أرسلنا لإعمار عرض التسوية وهما معطلين الأمر.. قدمنا كافة التسهيلات للشركة وبذلنا مجهودًا خارقًا من أجل التوصل إلى اتفاق التسوية، لكنهم لم يلتزموا بتنفيذ الاتفاق، ولن نقدم تسوية غير مناسبة لشركة النصر للإسكان والتعمير"، بحسب ما قاله الوزير.

وكان وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي، قال في مايو 2018، إنه توصل لاتفاق تسوية مع إعمار، والتي ستقوم شركة النصر التابعة لقطاع الأعمال العام بناءً عليها بسحب دعوى التحكيم الدولي ضد إعمار.

وفي يناير الماضي، أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التوصل لاتفاق نهائي حول التسوية.

وقالت شركة إعمار، في بيان للبورصة مؤخرا، إن المفاوضات مع شركة النصر بشأن النزاع القائم بين الشركتين حول مشروع "أب تاون كايرو" تسير بإيجابية وتؤشر بإمكانية الوصول لتسوية ودية، لكنها أشارت إلى استمرار دعوى التحكيم الدولي المقامة ضدها من شركة النصر.

ولم يتسن لمصراوي، التواصل مع شركة إعمار للرد.

وكانت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت في مايو من العام الماضي، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية حول 3 ملايين متر في مشروع "أب تاون كايرو"، مقابل سداد 100 مليون جنيه.

ونشأ النزاع بين إعمار وشركة النصر للإسكان، لعدم إتمام شركة إعمار لمشروع أب تاون كايرو، في موعده المحدد 6 سنوات وفقا للعقد الموقع بينهما في 2005، بالإضافة إلى 216 ألف متر ضمتها إعمار للمشروع، وتطلب شركة النصر التعويض عنها، وهو ما دفع شركة النصر للجوء للتحكيم الدولي.

وقال مصدر بقطاع الأعمال، لمصراوي، أمس الأحد، إن شركة النصر للإسكان والتعمير والوزارة، بذلتا كل ما في وسعهما لإنهاء الأزمة ومساعدة شركة إعمار للتوصل لتسوية، لكن مع عدم التزامها بالتنفيذ "لن نكون صبورين أكثر.. لدينا حدود لذلك، وإذا لم تتخذ إعمار خطوات جادة سنعتبرها غير موافقة على التسوية".

وقال عزت إبراهيم، رئيس اللجنة النقابية لشركة النصر للإسكان والتعمير، لمصراوي، إن الشركة مستمرة في دعوى التحكيم التي رفعتها أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

وأكد إبراهيم، أن أعمال الدعوى مستمرة حيث تم معاينة المشروع من خلال لجنة مشتركة تابعة للتحكيم، الأسبوع الماضي، للوقوف على الأعمال التي انتهت منها الشركة، وفقا للدعوى.

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