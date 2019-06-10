غدا.. شعبة الاقتصاد الرقمي تطلق المؤتمر السنوي "تيك إنفيست 3"

كتب- محمد علاء الدين:

تبدأ فعاليات المؤتمر السنوي "تيك إنفيست 3" غدا الثلاثاء، وذلك تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مصر.. الاقتصاد الرقمي"، والذي تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحسب بيان من الشعبة اليوم الاثنين.

وتبدأ أولى جلسات المؤتمر بالجلسة الرئيسية تحت عنوان "مصر نقطة ارتكاز لجذب الاستثمار في التكنولوجيا لأفريقيا والشرق الأوسط"، والتي يشارك فيها عمرو طلعت وزير الاتصالات، وهالة الجوهري القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتتناول باقي جلسات المؤتمر التي تعقد بالتوازي موضوعات حيوية مثل تكنولوجيا النقد للوصول للشمول المالي، والتي يديرها خالد ابراهيم عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.

وتحت شعار "Go Global" تستعرض الشركات في هذه الجلسة مستقبل الشركات الناشئة والتي يتحدث فيها هاني المسيري، رئيس هاينز كرافت ومؤسسة إنجاز، بحسب البيان.

وتستعرض الجلسة الرابعة مستقبل "البلوك شين والذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف"، ويتحدث فيها كل من طارق خليل رئيس جامعة النيل، ووائل عبدوش مدير عام شركة "IBM"، وأحمد السبكي نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"إيتيدا".

وعن تطوير الشركات التكنولوجية لمواكبة التحول الرقمي يتحدث كل من حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسامح الملاح العضوالمنتدب لشركة سيليكون واحة، وكريم أحمد من شركة جوميا.