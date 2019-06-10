عمومية أسمنت طرة تقرر وقف نشاط الشركة بسبب الخسائر

القاهرة- مصراوي:

قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طرة، وقف نشاط الشركة بشكل مؤقت، لوقف الخسائر التي تتعرض لها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن جمعيتها العمومية غير العادية قررت الموافقة على استمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر نصف حقوق ملكية المساهمين، مع وقف نشاط الشركة بشكل مؤقت.

وبحسب البيان فإن قرار وقف نشاط صناعة وإنتاج الأسمنت بشكل مؤقت، جاء لوقف الخسائر الناتجة عن عدم قدرة الشركة على تغطية تكاليفها في الوقت الحالي.

وقررت الجمعية العمومية تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الشركة.

وتمتلك مجموعة السويس للأسمنت، شركة أسمنت بورتلاند طرة.

وقالت شركة أسمنت بورتلاند طرة، للبورصة الشهر الماضي إن سجلت قيمة سلبية لحقوق المساهمين في 2018 بلغت 196 مليون جنيه، فيما حقق نشاط الأسمنت منفصلا خسائر بقيمة 37 مليون جنيه في 2018، و72 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة، إنها "بذلت كافة الجهود لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل لكن على الرغم من ذلك فإن الوضع المتفاقم في السوق يجعل من نشاط الأسمنت بالشركة نشاطا محققا لخسائر نقدية بصفة مستمرة ولا يتوقع له أن يشهد انفراجة في المستقبل القريب".

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