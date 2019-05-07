الذهب يصعد بعد تهديد ترامب برفع الرسوم على الواردات الصينية

القاهرة-وكالات:

صعدت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد أن أشعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التوترات التجارية من جديد بين البلدين ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وبحسب رويترز ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1281.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1282.70 دولار للأوقية.

ويوم الأحد، حذر ترامب الذي يصف نفسه بأنه ”رجل الرسوم الجمركية“ من رفع في الرسوم على البضائع الصينية في تغير حاد في الموقف عن الأسبوع الماضي عندما أشاد بتقدم البلدين على صعيد التجارة.

وقال ستيفن إينس رئيس التداول واستراتيجيات السوق لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول ”هناك محفزات كبيرة للذهب في ظل التصعيدات على جبهة الحرب التجارية أمس“.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، استقرت الفضة عند 14.90 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين حوالي واحد بالمئة إلى 880.85 دولار للأوقية.