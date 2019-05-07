أول تعليق من وزير المالية عن أزمة مخصصات التعليم

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء،إن الحكومة لن تتأخر عن تلبية احتياجات وزارة التعليم، وأنه سيتم التوصل لاتفاق مع وزارة التعليم، وذلك على خلفية الأزمة التي أثيرت مؤخرا حول مخصصات التعليم في موازنة العام المقبل.

وأضاف وزير المالية: "نحن حكومة واحدة وسنوفر كل التمويل الذي يحتاجه قطاع التعليم لأن تطوير هذا القطاع ضمن أولويات الحكومة".

وكان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلق تحذيرات شديدة اللهجة من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة.

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس، إنه منزعج من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: "لو مخدناش إللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار".

وبحسب ما قاله وزير التعليم، فإن وزارته طالبت الحكومة بتخصيص 39 مليار جنيه بين المقترح والمعتمد، 16 مليار جنيه لزيادة المرتبات، و4.6 مليار جنيه للأبنية التعليمية، و4.9 مليار جنيه كتطوير للتابلت والشبكات، و 800 مليون جنيه للكتب، و12.7 مليار جنيه طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.

وقال الوزير المالية اليوم، إن الصحة والتعليم أولوية قصوى بالنسبة للحكومة "وأي متطلبات للصحة والتعليم لن تتأخر عنها وسنعطيها الأولوية" مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتأخر عن توفير أي احتياجات تمويلية لوزارة التعليم.