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    "القابضة المعدنية" تقدم بلاغ للنائب العام للتحقيق في سرقة خردة الحديد والصلب

    01:43 م الإثنين 06 مايو 2019
    "القابضة المعدنية" تقدم بلاغ للنائب العام للتحقيق في سرقة خردة الحديد والصلب

    هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

    القاهرة- مصراوي:

    تقدمت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في احتمال تعرض مخزون الخردة بشركة الحديد والصلب، للسرقة على مدار الأعوام الماضية.

    وقالت شركة الحديد والصلب، في بيان للبورصة، إن العقد الموقع بينها وبين شركة حديد المصريين، لبيع كميات من الخردة غير المستغلة لديها، نص على أن "كميات تقديرية".

    وأضافت أنها جهزت وباعت حوالي 14.8 ألف طن من الخردة المتنوعة خلال فترة لا تزيد على شهرين، "وهو معدل غير مسبوق لبيع الخردة بالأسعار العالمية ووفقا لأعلى تصنيف في الخردة"، وفقا للبيان.

    وقالت الشركة إن "الكميات الواردة في الاتفاق (مع حديد المصريين) لم تختبر بشكل دقيق إلا بعد تجهيزها ونقلها، وهو ما حدا بالشركة القابضة المعدنية إلى إبلاغ النائب العام بالتحقيق في احتمال تعرضها للسرقة على مدار الأعوام السابقة".

    وكانت الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة المعدنية، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال، وقعت في أغسطس من العام الماضي، اتفاق مع شركة حديد المصريين، من أجل بيع كميات من الخردة، قدرت قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه، كانت تعتزم استخدام حصيلة البيع في سداد مديونياتها المتراكمة للكهرباء والغاز ومستحقات شركة الكوك.

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