3 عملات ترتفع أمام الجنيه في أسبوع.. واستقرار الدولار

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار 3 عملات أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنك الأهلي، في ظل استقرار سعر الدولار أمام العملة المحلية.

وخلال الأسبوع، استقر الدولار في البنوك ليسجل أمس الخميس 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي، في البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 22.29 جنيه للشراء و22.53 جنيه للبيع مقابل 22.02 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع.

وزاد سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 19.13 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع، مقابل 19.04 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 56.25 جنيه للشراء و56.64 جنيه للبيع، مقابل 56.23 جنيه للشراء و56.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي، استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.67 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري عند 4.45 جنيه للشراء، و4.73 جنيه للبيع.