تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس أسعار الأمس دون تغيير.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 601 جنيه، وهو سعر الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 515 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 687 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب 4808 جنيهات.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن المخاطرة بفعل إشارات على تصاعد الحرب التجارية، لكن الدولار القوي كبح ارتفاع المعدن، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1281.59 دولار للأوقية.

وفي الجلسة السابقة، انخفض المعدن الأصفر من ذروة أسبوع عند 1287.32 دولار والتي بلغها الاثنين الماضي لكنه تلقى دعما عند نحو 1275 دولارا.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1280.80 دولار للأوقية.