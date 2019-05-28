"جامعة سينجولاريتي" تطلق مسابقة للشركات الناشئة لأول مرة في مصر

القاهرة- مصراوي:

أعلنت جامعة سينجولاريتي، التي يقع مقرها في وكالة ناسا بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن انطلاق مسابقة "التحدي العالمي: من فكرة في خيالك، للتأثير في واقع مليار شخص"، للمرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يوليو 2019.

وقالت الجامعة في بيان صحفي، إن تنظيم المسابقة سيكون بالتعاون مع مؤسسة "تشالينج جروب"، وشركة إنديور كابيتال من أوائل المستثمرين في الشركات الناشئة.

وتهدف مسابقة "التحدي العالمي" إلى تحفيز الإبداع عند الشركات الناشئة والأفراد ذوي الأفكار الخلاقة على العمل على حل تحديات العالم المعاصر والعالم المحيط بهم من خلال حلول غير تقليدية، وربما سابقة لأوانها بالمقاييس العامة في مجالات مثل الطاقة، والبيئة، والزراعة والصحة، والتعليم، والتقنيات المالية و (Fintech) وذلك باستخدام التقنيات سريعة النمو.

وبحسب البيان فإن جامعة سينجولاريتي، تتألف من مجتمع من العلماء ذوي العقول الفذة التي تعمل على استخدام التقنيات سريعة النمو، من أجل التغلب على أكبر التحديات من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.

تساعد المنصة التعاونية للجامعة-SU الأفراد والكيانات حول العالم على التعلم، والتواصل، والإبداع لخلق حلول خلاقة وغير تقليدية باستخدام التقنيات متسارعة النمو مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتطبيقات الرقمية في مجالات متعددة، وفقا للبيان.

وقال المهندس حيدر غالب، ممثل جامعة سينجولاريتي في مصر، إن "مسابقة التحدي العالمي: من فكرة في خيالك، للتأثير في واقع مليار شخص تقوم على اختيار 20 شركة ناشئة أو فريق للمشاركة الفعلية في المسابقة، ومنهم يتم اختيار شركة واحدة للفوز بمنحة قدرها 60 ألف دولار للالتحاق بالبرنامج العالمي للشركات الناشئة والذي يعتبر البرنامج الأساسي الذي تقدمه جامعة سينجولاريتي.

وتعقد المسابقة على مدار سبعة أيام في مدينة الجونة المصرية. ويقوم البرنامج على مساعدة رواد الأعمال ذوي الرؤى المستقبلية على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع له تأثير على الصعيد العالمي والتأثير على أكبر عدد من الأفراد بصورة عملية حقيقية وإيجابية.

وأضاف غالب أن "أحد أهم شروط المسابقة هو أنه يتعين على الفريق أو الشركة الفائزة- بعد الانتهاء من البرنامج العالمي الذي تقدمه جامعة سينجولاريتى، العودة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرة أخرى، بعد تحصيلهم للمعرفة المطلوبة وأحدث التكنولوجيات المتطورة، للعمل على تقديم الحلول لأحد أهم التحديات التي تواجه دولهم والمنطقة التي يعيشون فيها.

وسوف يتم الإعلان عن الفريق الفائز أو الشركة الفائزة في يوليو 2019 بمدينة الجونة في مصر.