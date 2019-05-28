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    أسعار الذهب تتراجع عالميًا مع انتعاش الدولار

    10:44 ص الثلاثاء 28 مايو 2019
    أسعار الذهب تتراجع عالميًا مع انتعاش الدولار

    أسعار الذهب تتراجع عالميًا مع انتعاش الدولار

    القاهرة- وكالات:

    تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء، لتهبط للمرة الأولى في أربع جلسات، مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في عدة أسابيع وسط احتدام توترات التجارة الصينية الأمريكية وفشل المعدن في اختراق مستوى مقاومة فني قوي.

    وقالت وكالة رويترز إنه بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% عند 1283.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة ذروته منذ 17 مايو عند 1287.32 دولار.

    وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1282.70 دولار للأوقية، وفقًا للوكالة.

    وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، "حركة سعر الذهب كانت مخيبة للآمال قليلا وسلبية تماما. عجز عن اختراق نطاق 1290 إلى 1300 دولار رغم خلفية توترات التجارة وتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتقلبات أسواق الأسهم".

    "بعض تدفقات الأموال تتجه إلى بتكوين. يبدو أن العملات المشفرة تلتهم الذهب حاليا... أيضا، لا يبدو أنه يوجد في الوقت الحالي ما قد يقوض قوة الدولار".

    ومقابل سلة من ست عملات مناظرة، ارتفع الدولار 0.2% إلى 97.806 بعد ملامسة مؤشر العملة أدنى مستوياته منذ 16 مايو عند 97.546 يوم الجمعة، بحسب رويترز.

    وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.55 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.4% إلى 1331.50 دولار.

    أسعار الذهب

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