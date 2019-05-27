التزكية تحسم تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية

كتبت- منارالرخ:

حسمت الغرفة التجارية بالقليوبية تشكيل مجلس إدارتها بالتزكية، للدورة الجديدة (2019-2023)، وذلك بعد رفض لجنة التظلمات بوزارة التجارة والصناعة طعون المرشحين الثلاثة الذين تقدموا بتظلمات للجنة من قرار استبعادهم من الترشح للانتخابات.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات الغرفة في 15 يونيو المقبل، مع باقي الغرف التجارية في المحافظات، قبل حسمها بالتزكية.

وقالت الغرفة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه تم الإعلان رسميا عن الفائزين بالتزكية وهم محمد عطية إبراهيم الفيومي عضو البرلمان المصري الحالي، ورئيس الغرفة الحالي، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وحمدي حمدي أبو العنين إسماعيل نائب أول رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي.

ومن بين الفائزين بالتزكية أيضا أحمد أحمد عبدالعال السقا سكرتير عام مجلس الإدارة الحالي، وماهر مغاوري عبدالحليم شعلان أمين صندوق مجلس الإدارة الحالي، ومحمد صدقي عبد العليم، وإبراهيم يوسف عفيفي الخولي، وحاتم السيد البدوي محمد سلامة "صاحب صيدلية".

بينما تشمل قائمة من تقدموا بتظلمات على قرار استبعادهم من الانتخابات، والتي تم رفضها، أحمد أحمد كمال حسن شعلان، وأحمد حسن عبد الرازق، وإحسان عبد العليم الغباش.