شروط الحصول على قروض لتطوير حضانات الأطفال من بنك ناصر

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، أنها ستتيح تمويلات لتطوير وتوفيق أوضاع حضانات القطاع الخاص المرخصة وغير المرخصة عبر بنك ناصر الاجتماعي، من خلال توفير 50 مليون جنيه لهذا الغرض.

قالت الوزارة إن التمويل المتاح من خلال بنك ناصر يستهدف كل المحافظات، ويهدف إلى تطوير أكبر عدد من الحضانات القائمة ومنحها فرص لبناء قدرات حقيقية للعاملين بها أو على مستوى التجهيزات، كما يهدف لمنح الحضانات غير المرخصة الفرصة لاستكمال شروط الترخيص والاندماج في القطاع الرسمي.

ويستهدف التمويل أصحاب الحضانات القائمة المرخصة وغير المرخصة بحد أقصى 500 ألف جنيه بدون فوائد، وبمصاريف إدارية بنسبة 5% لإجمالي مدة القرض تخصم مرة واحدة، وبفترة سداد تبدأ من سنة وحتى 4 سنوات، بحسب ما قال شريف فاروق النائب الأول لرئيس بنك ناصر.

ويشترط البنك للحصول على التمويل ألا يقل سن العميل عن 21 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية فترة التمويل.

كما يشترط البنك أن يكون العميل من الحاصلين على مؤهل عالٍ مناسب.

كما يجب أن تراعي الحضانات المطلوب تمويلها احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم، ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال، واستيعاب الأعداد المناسبة، وتوفير المرافق اللازمة.