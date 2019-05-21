تقرير أمريكي يتوقع ارتفاع إنتاج مصر من السكر 14% الموسم الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع إنتاج مصر من السكر بنسبة 14% خلال الموسم الجاري 2019- 2020 ليصل إلى 2.4 مليون طن مقابل 2.1 مليون طن الموسم الماضي، مع توسع الفلاحون في زراعة القصب وبنجر السكر.

وذكر التقرير المنشور على موقع الوزارة الأمريكية أن زيادة الإنتاج ستأتي مدفوعة بارتفاع إنتاج بنجر السكر بنسبة 15% خلال الموسم الجديد لتصل إلى 1.3 مليون طن، كما من المتوقع أن يرتفع إنتاج قصب السكر بنسبة 13% ليصل إلى 1.08 مليون طن.

وتزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.

وقال التقرير إن أسعار توريد بنجر السكر شهدت زيادة ملحوظة بداية من موسم الجاري لتصل إلى 700 جنيه للطن المتري مقابل 500 جنيه للطن المتري في موسم 2017- 2018 و400 جنيه في موسم 2016- 2017.

ووفقًا للتقرير فإن ارتفاع السعر حفز الكثير من الفلاحين على زراعة بنجر السكر أكثر.

وتوقع التقرير أن يرتفع الاستهلاك خلال الموسم الجديد بنسبة 4.8% لتصل إلى 2.9 مليون طن، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاستهلاك مدفوعًا بزيادة القدرة الشرائية والنمو السكاني الكبير في مصر.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تتراجع واردات مصر من السكر خلال موسم 2019- 2020 إلى 752 ألف طن مقابل 780 ألف طن متوقعه للموسم الحالي.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى نمو إنتاج مصر من بنجر السكر.

وبحسب التقرير من المتوقع أن تستمر البرازيل كأكبر الموردين السكر لمصر خلال الموسم المقبل تليها فرنسا وبلجيكا وبولندا وهولندا.