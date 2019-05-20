سبع شركات ناشئة تمثّل مصر في القمة العالمية لريادة الأعمال 2019

التخطيط : 1.5 مليار جنيه قيمة استثمارات وزارة الزراعة العام المقبل

القاهرة- مصراوي:

قالت السفارة الأمريكية في القاهرة إن 7 شركات ناشئة مصرية اختيرات لتمثل مصر في القمة العالمية لريادة الأعمال في لاهاي بهولندا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو.

وقال البيان إنه ستتاح الفرصة أمام ممثلي هذه الشركات السبع للتواصل مع أكثر من 1000 من رواد الأعمال الآخرين وما يزيد عن 300 مستثمر من جميع أنحاء العالم.

ويُعد مؤتمر القمة العالمية لريادة الأعمال بمثابة مظلة يجتمع تحتها أبرز رواد الأعمال، والمستثمرين وقادة الفكر والشركاء في المؤسسات الكبرى وصناع السياسة.

وسينصب تركيز القمة هذا العام على خمسة مجالات حيوية وهي: الزراعة والغذاء والتواصل والطاقة والصحة والمياه، بحسب البيان.

قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر خلال مؤتمر الصحفي استضافته الغرفة التجارية الأمريكية، إنه "تم اختيار هذه المجموعة من رواد الأعمال المصريين بعناية نظرا لما يتمتعون به من حماس ورؤية واستعداد للتحديات الخاصة بالتوسع إقليمياً وعالمياً وتأكيد تواجدها وتأثيرها".

وأضاف: "نتطلع لرؤية هذه الشركات تعرض إنجازاتها على منصة القمة العالمية لريادة الأعمال".

وتشمل الشركات المصرية التي تم اختيارها سويفل وإليفس وسمارت كير وبريدفاست والمنير وشيتوزان وأجريماتيك فارمز.