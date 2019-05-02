أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. والجرام يفقد 3 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر لليوم الثاني على التوالي، حيث فقد الجرام 3 جنيهات من قيمته خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وذلك تأثرا بتراجع أسعار المعدن الثمين عالميا خلال تعاملات اليوم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 609 جنيهات، مقابل 612 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 522 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 696 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 4872 جنيها.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد قليلا على أسبوع، بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول حطمت الآمال في خفض سعر الفائدة قريبا، مما عزز الدولار وعوائد أدوات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% إلى 1272.01 دولار للأوقية، بعد أن هبط إلى 1270.76 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 24 أبريل الماضي، في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1273.20 دولار للأوقية.