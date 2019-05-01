وزارة المالية تستثني جهات حكومية من التحصيل الإلكتروني (مستند)

كتبت- ياسمين سليم:

أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا اليوم الأربعاء، باستنثاء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من التحصيل الإلكتروني.

وبدأت الحكومة من اليوم، الموافق أول مايو، تحصيل مستحقاتها أو رسوم خدماتها، إلكترونيًا، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.

وحدد قرار الوزير 15 جهة ومستحقات حكومية، لاستثنائها من السداد الإلكتروني، "وذلك لحين زوال مبررات تقرير هذا الاستثناء".

وضمت هذه الجهات المستثناة كل من:

1- الهيئات الاقتصادية.

2- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

3- مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة.

4- مناطق شمال سيناء.

5- المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية.

6- المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.

7- المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات.

8- مرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا، وبواقي السلف.

9- الكفالات التي يتم أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة.

10- الغرامات المرورية الفورية على الطريق.

11- المبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية.

12- مضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري.

13- رسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل.

14- التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعين.

15- المتحصلات بالعملة الأجنبية.

وكانت الوزارة سمحت بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.

وتأتي خطوة التحصيل الإلكتروني في إطار خطة الدولة لتقليل الدفع بالكاش والاعتماد على الدفع الإلكتروني، ضمن خطتها للشمول المالي.

وقررت وزارة المالية، فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، من أول مايو المقبل.

وبحسب تعليمات الوزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

ويوضح القرار التالي كل الجهات المستثناة وفقًا لقرار وزير المالية.