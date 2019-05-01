المعهد القومي للإدارة يستحدث مركزا للمسار المهني لموظفي الحكومة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شريفة شريف، المديرة التنفيذية للمعهد القومي للإدارة، التابع لوزارة التخطيط، استحداث المعهد مركزا للمسار المهني للموظفين الحكوميين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت المديرة التنفيذية للمعهد، إن المركز سيعمل على مساعدة ودعم الموظفين الحكوميين في تطوير وتحسين مسارهم المهني، مما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الجهاز الإداري للدولة، وتطوير قدرة الجهاز الحكومي على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأضافت أن المركز سيعمل على توفير المتطلبات اللازمة للحصول على المنح الخارجية والداخلية في التخصصات المختلفة المتعلقة بالوظيفة الحكومية.

وذكرت شريفة شريف أن تلك المتطلبات تتمثل في الدورات التدريبية للتأهيل الخاص بالتقدم للحصول على المنح الدراسية، مثل المقابلات الشخصية، وكتابة السيرة الذاتية، ومهارات التواصل، وملأ استمارات المنح، وغيرها من المتطلبات.

وأشارت إلى أن التدريب أصبح ضرورة ملحة داخل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الاهتمام بتنمية وبناء القدرات، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية.

وأوضحت شريفة أن أي جهة تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل.

وقالت إن التدريب وبناء القدرات يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي جهة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتي تساعد في تحسين الأداء، مما يعود بالنفع على تلك الجهات، وكذلك العاملين من خلال تحسين قدرات العنصر البشري.