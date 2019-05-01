البنك الأهلي يؤسس صندوق للرعاية الصحية بقيمة 100 مليون دولار مع "إم بي إف" الإماراتية

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري، ومجموعة إم بي إف الوطنية الإماراتية، عقد شراكة لإنشاء صندوق استثماري للرعاية الصحية بقيمة 100 مليون دولار، بحسب بيان من البنك مساء أمس الثلاثاء.

ووقع عقد الشراكة الذي تم بمقر المجموعة الإماراتية بمدينة دبي، الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة المجموعة الإماراتية، وحسين طنطاوي الرئيس التنفيذي لشركة البنك الأهلي المصري بالمركز المالي بدبي، بحضور طارق الغزالي مدير عام مكتب تمثيل البنك الأهلي بدبي.

وعقب التوقيع، أعرب الشيخ محمد بن فيصل عن سعادته بالشراكة مع البنك الأهلي المصري من خلال ذراعه الاستثماري في الخليج "NBE – DIFC"، واصفا تلك الشراكة بأنها تعد من أهم إنجازات مجموعة إم بي إف لهذا العام.

وقال إن هذه الشراكة تستهدف تحقيق خطط توسعية طموحة من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع المصرفي بغرض استثمار تلك الشراكات في تنفيذ العديد من المشروعات وبشكل خاص الاستثمار في المجال الصحي في مختلف المحافظات المصرية وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن الشراكة تتضمن توفير البنك الأهلي كافة التسهيلات والإمكانات المتاحة لتحقيق أقصى استفادة متبادلة بين الطرفين بفاعلية ومرونة أكثر بما يحقق أهداف المشروعات التي تضعها الشركة في خططها الاستراتيجية للتوسع في مصر، ودعم العلاقات الاستثمارية بين مصر والإمارات.

وذكر حسين طنطاوي أن الشراكة تتضمن تقديم البنك الأهلي مبلغ ٢٠ مليون دولار مع تولي مهمة جمع استثمارات بما يعادل ٥٠ مليون دولار من خلال جذب مجموعة منتقاة من المستثمرين المتخصصين في الرعاية الصحية.

بينما تساهم المجموعة الإماراتية كمساهم رئيسي بحصة تصل إلى ٣٠ مليون دولار، ليصبح إجمالي قيمة الشراكة ١٠٠ مليون دولار، مع تأسيس شركة ذات طبيعة خاصة لتشغيل وإدارة المستشفيات والاصول التي سيتم امتلاكها خلال تلك المشروعات، وفقا لطنطاوي.

وأعرب طنطاوي عن اعتزازه بتقديم شركة البنك الأهلي المصري بالمركز المالي بدبي، المشورة المصرفية والحلول الاستثمارية المتخصصة سواء للشركاء أو العملاء في تلك الشراكة بما يعكس قدرة البنك على جذب الفرص الاستثمارية، وبما سيجذب مزيدا من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.

وقال البنك الأهلي إنه تمت مناقشة تلك الشراكة خلال لقاء الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وكل من حسين طنطاوي، وطارق الغزالي.

وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء بحث مجالات التعاون والاستثمارات المشتركة بين الجانبين من خلال إقامة مشروعات استثمارية في مصر، حيث أعرب هشام عكاشة، خلال اللقاء، عن سعادته بالشراكة بين البنك ومجموعة إم بي إف الإماراتية في المجالات الصحية.

وأوضح عكاشة إن الرعاية الصحية تعد من أهم القطاعات التي توليها الدولة أهمية قصوى، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار إلى نجاح البنك الأهلي في إبرام العديد من الصفقات الاستثمارية، كان آخرها نجاح شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثماري للبنك في إتمام واحدة من أكبر صفقاتها الاستثمارية مع مجموعة جمال الغرير، ومجموعة موربان الإماراتية.

وقال إن هذه الصفقة تستهدف استصلاح 180 ألف فدان، وإقامة أكبر مصنع سكر ابيض من البنجر في العالم بغرب المنيا بتكلفة استثمارية بلغت مليار دولار.

وبحسب البيان، سبق لشركة البنك الأهلي المصري بالمركز المالي بدبي إبرام إحدة الصفقات الناجحة مع شركة أملاك الإماراتية، لتطوير وتنمية قطعة الأرض المملوكة للشركة بمصر، مع إقامة مشروع سكني وتجاري وإداري.

وأشار البنك إلى أن هذه الصفقة تعد نموذجا آخر لقدرته على توفير حلول استثمارية وتقديم الاستشارات المصرفية اللازمة للمستثمرين الإماراتيين بما يحقق أهداف النمو الاقتصادي المصري الطموح، وفقا للبيان.