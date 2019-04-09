الصين تسعى لحظر تعدين عملة بيتكوين الرقمية

القاهرة- وكالات:

تسعى لجنة التخطيط الرسمية بالصين إلى حظر تعدين عملة بيتكوين الرقمية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن بيانات حكومية، مما يشير إلى تنامي الضغط الحكومي الصيني على قطاع العملات المشفرة.

وتعتبر الصين أكبر سوق في العالم لأجزاء الكمبيوتر المصممة لتعدين بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لكن مثل تلك الأنشطة كانت تقع في السابق في منطقة رمادية على صعيد التنظيم الرقابي، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، أمس الاثنين، إنها تستطلع آراء الجمهور بشأن قائمة منقحة من الأنشطة التي ترغب في تشجيعها أو الحد منها أو وقفها، ونُشرت القائمة للمرة الأولى في 2011.

وأضافت مسودة هذه القائمة المنقحة، تعدين العملات المشفرة، ومن بينها بيتكوين، إلى أكثر من 450 نشاطا قالت اللجنة إنه يجب وقفها تدريجيا لعدم التزامها بالقوانين والتنظيمات ذات الصلة أو لكونها غير آمنة أو أنها تهدر الموارد أو تلوث البيئة.

ولم تنص القائمة على موعد أو خطة مستهدفة لكيفية وقف تعدين بيتكوين، مما يعني أن مثل تلك الأنشطة يجب البدء فورا في التخلص التدريجي منها، بحسب الوثيقة، وأمام الجمهور حتى السابع من مايو للتعليق على المسودة، بحسب الوكالة.

وقالت صحيفة سكيوريتيز تايمز المملوكة للدولة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن مسودة القائمة "تُبرز بوضوح توجه السياسة الاقتصادية للدولة" حيال نشاط العملات المشفرة.