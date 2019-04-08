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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    06:47 م الإثنين 08 أبريل 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    اسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر بنك الاسكندرية
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