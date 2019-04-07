الدولار يتراجع أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الصباح.

وتراجع سعر صرف الدولار قرشين، أمام الجنيه في بنك قناة السويس، إلى 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.