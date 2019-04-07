تعيين خالد قاسم رئيساً لمجلس إدارة "شل" مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة شل العالمية، والتي تعمل في قطاع الطاقة، إنها عينت خالد قاسم، في منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل مصر، خلفاً لجاسر حنطر، بحسب بيان للشركة اليوم الأحد.

وأضافت الشركة أنه من المقرر أن يبدأ قاسم مزاولة مهامه بداية من مايو المقبل، ويستمر حنطر في ممارسة مهامه كرئيساً لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة حتى منتصف مايو المقبل.

وبدأ قاسم رحلته المهنية، مع شركة "بي جي" منذ عام 1998 حيث شغل العديد من المناصب القيادية المرموقة في كل من تونس ومصر والمملكة المتحدة ليحقق نجاحات متتالية على صعيد رفع معدلات الأداء والنمو وزيادة قيمة الأصول في قطاع البترول والغاز.

وتم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل تونس للتنقيب واستكشاف البترول والغاز المحدودة في شهر مايو 2016 وذلك خلفاً لدمج شركة شل العالمية مع شركة "بي جي" في نفس العام، بحسب بيان الشركة.

وكانت شل مصر قد فازت في مزايدتي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لتحصل على 5 مناطق امتياز منها ثلاثة امتيازات بالصحراء الغربية وامتيازين آخرين في منطقة دلتا النيل البحرية.