وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

القاهرة- مصراوي:

اجتمعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحافظ جمهورية مصر العربية بمجلس محافظي البنك الإسلامي، مع هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون القائم بين مصر والمؤسسة، وذلك في ختام فعاليات الاجتماع الـ 44 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بالمغرب.

وقالت السعيد، إن برامج وآليات التمويل المختلفة التي تقدمها المؤسسة تتفق مع التوجه والخطة الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية لتنشيط وتنمية الصادرات، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وأوضحت السعيد، أن الخطة ترتكز على عدد من المرتكزات الرئيسة يتمثل أهمها في تعميق الصناعة المصرية وتنمية وتحفيز الصادرات المصرية إلى جانب توفير خدمات التمويل والضمان للصادرات، لافته إلى الخطوات التنفيذية التي بدأتها الدولة بالفعل لتحقيق ذلك ومن بينها إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتنمية الصادرات.

وقال هاني سنبل، إن المؤسسة تتطلع لتكثيف العمل مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة في العديد من البرامج التمويلية التي تنفذها المؤسسة ومن بينها إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة وذلك في ضوء قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في بيروت في 20 يناير.

وأشار سنبل إلى أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل عن طريق زيادة فرص العمل وزيادة مستوى التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية، متابعاً أن البرنامج قدم خلال عام 2018 الدعم الفني لـ28 مشروعا و19 دولة عربية، كما أطلق البرنامج عملية تقييم لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.