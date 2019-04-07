"التمويل الدولية" تطلق برنامجا لدعم شركات التكنولوجيا المالية بمصر

القاهرة- مصراوي:

قالت مؤسسة التمويل الدولية، في بيان اليوم الأحد، إنها أطلقت برنامجا لدعم تطوير التكنولوجيا المالية "Fintech" في مصر؛ من أجل مساعدة الشركات الناشئة على تقديم خدمات مالية متطورة.

وأضافت المؤسسة، عضو مجموعة البنك الدولي، أن هذا البرنامج يأتي هذا في إطار جهودها لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر.



وذكرت المؤسسة أن هذا البرنامج - الذي يتم تنفيذه خلال عامين - سيساعد مُسّرعات الأعمال الخاصة التي تركز على الخدمات المالية على تحسين عروضها المقدمة إلى الشركات الناشئة في مجالات مثل تطوير الأعمال والتدريب التقني والاستشارات الفنية، وهو ما سيساعد بدوره الشركات الناشئة في جذب التمويل والاستثمارات.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة برايدكابيتال "Startupbootcamp"، وهو أول صندوق دولي لرؤوس الأموال المجازفة في مصر يركز على التكنولوجيا المالية، وحاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة "AUC Venture Lab"، وهي أول حاضنة قائمة على أسس أكاديمية في مصر، لما يتمتع به كلا المُسرعين من خبرات واسعة في مجال التكنولوجيا المالية.



وقال وليد اللبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن "إن من خلال الدعم المناسب، يستطيع رواد الأعمال خلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها، فضلًا عن تطوير تقنيات من شأنها أن توجه حياة الناس نحو الأفضل في مصر".

وتابع قائلًا "سيساعد هذا البرنامج على إطلاق العنان لإمكانات رواد الأعمال الشباب، وإرساء دعائم منظومة تدعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية".



وقالت مؤسسة التمويل إن هذا البرنامج يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي من أجل تحسين البيئة المواتية للتمويل الرقمي ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر.



كما يحظى البرنامج بدعم من شركاء التنمية في مؤسسة التمويل الدولية وهم مؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار في ألمانيا، ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية، ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، وفقا للمؤسسة.