سي آي كابيتال تطلق منصة "محفظتي" لتسهيل عملية التداول إلكترونيًا

القاهرة- مصراوي:

أطلقت شركة التجاري الدولي للسمسرة للوساطة المالية والتداول في البورصات، إحدى شركات مجموعة سي آي كابيتال القابضة، منصتها المالية الجديدة "محفظتي" من أجل إتاحة مجموعة من الخدمات في مجال السمسرة وتداول الأسهم، مثل المتابعة اللحظية لأخبار السوق، وإدارة المحفظة، مما يمكن المستثمرين من اتخاذ القرارات الحاسمة في اللحظات المناسبة.

وقال أحمد عبد اللطيف، العضو المنتدب ورئيس قطاع العمليات لمجموعة سي آي كابيتال، في بيان اليوم الأحد، إن إطلاق منصة "محفظتي" يضمن لعملاء الشركة الحصول على حزمة من الخدمات المتنوعة لتلائم احتياجاتهم سواء الأفراد أو الشركات أو المؤسسات من خلال عمليات تداول سهلة وآمنة.

وأضاف أن منصة محفظتي الجديدة هي جزء من نظام تداول متكامل تم إطلاقه مع بداية العام.

وقال إن منصة "محفظتي" تقدم خدمات الوساطة، والأوامر الذكية، والتداول بالهامش، وتسوية العمليات خلال نفس اليوم، وخدمات التحليل الفني، وسهولة تقديم طلبات تحويل السيولة النقدية، والمشاركة في عمليات الطرح العام الأولي.

وأضاف أن "محفظتي" تتيح أيضا خدمات المتابعة اللحظية لأخبار السوق وأهم المستجدات، وإدارة المحفظة بشكل متواصل فيما يخص أرصدة الأسهم والموقف المالي والبيانات التاريخية وتحركات الأسعار، وسهولة الاستخدام على أي من هواتف الأندرويد أو الiOS، وتوفير خدمات الدعم لتعزيز تجربة التداول وتحسينها.