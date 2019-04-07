"بورسعيد أول محافظة رقمية".. المالية تبدأ تنفيذ مشروع التحول الرقمي

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كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إنها بدأت تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات، والبدء في تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية بالاستفادة من نجاح الوزارة في مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين بما يسمح لهم بمتابعة برامج الأنفاق العام بمحافظاتهم لحظيا.

واتفق محمد معيط، وزير المالية، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية بالجمهورية، عبر سرعة تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للمحافظة، بحسب البيان.

وقرر وزير المالية تشكيل فريق عمل من المحاسبين الماليين بالوزارة وخبراء متخصصين من الإدارة المركزية للحاسب الألي برئاسة عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية للقيام بجميع الإجراءات اللازمة لميكنة دورة العمل الداخلي بجميع إدارات المحافظة ثم المحافظات الاخرى.

وأضاف البيان أن وزارة المالية تخطط لبدء تنفيذ مشروع الرقمنة، في محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبجامعة قناة السويس، تمهيدا لتعميمه علي جميع المحافظات والجامعات الحكومية.

وتستهدف المنظومة الجديدة إحكام الرقابة علي جميع برامج الإنفاق العام إلى جانب دعم جهود الدولة لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن فريق العمل سيساعد في رفع كفاءة الكوادر الإدارية بديوان عام المحافظات المختلفة وتدريبها وتأهيلها علي مواكبة التطور والتحول التكنولوجي بمشروع التحول الرقمي للدولة، مع الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للشئون المالية للدولة.

وأضاف عواد، أن وحدة التدريب الداخلي التابعة لقطاع الحسابات والمديريات المالية وبناء على طلب محافظ بورسعيد، انتهت بالفعل من دراسة المهام الوظيفية لجميع العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية بالمحافظة كما حدد الفريق جميع احتياجات المحافظة من البرامج المحاسبية المطلوبة كي تتواكب مع منظومتي إدارة معلومات المالية الحكومية والدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية.

وحول الدورات التدريبية التي يتضمنها البرنامج التنشيطي المتكامل، أوضح عواد أنها ستنطلق بمحافظة كفر الشيخ بداية من غدا الاثنين وحتي و18 إبريل، وتشمل 4 برامج رئيسية أولها برنامج لمديري الشئون المالية، والثاني برنامج تدريبي لمديري التخطيط والمتابعة، والثالث برنامج تدريبي لمديري العقود والمشتريات والرابع برنامج تدريبي لمديري ادارات المخازن.