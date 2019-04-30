"عز" ترفع أسعار حديد التسليح 180 جنيها من أول مايو

كتبت- منار الرخ:

قال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، العاملة في تجارة الحديد، إن شركة حديد عز، أرسلت أسعار البيع الجديدة لشهر مايو بزيادة 180 جنيها في الطن.

وأضاف أن سعر حديد عز، ارتفع بذلك من 11600 جنيه للطن إلى 11780 جنيه للطن، من أول مايو.

كما رفعت شركة السويس للصلب أسعار الحديد بقيمة 250 جنيها، ليصل سعر الطن إلى 11750 جنيه للطن، بدلا من 11500 جنيه، بحسب ما قاله الدجوي، لمصراوي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة فرضت مؤخرا رسوما مؤقتة على واردات حديد التسليح وخامات البليت، من أجل حماية المصانع الكبيرة المتكاملة، ورفضت مصانع الدرفلة الرسوم على البليت لأنها ترفع تكلفة الإنتاج في مصانعهم.