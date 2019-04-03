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    أسعار الذهب تواصل التراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

    01:54 م الأربعاء 03 أبريل 2019
    أسعار الذهب تواصل التراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

    أسعار الذهب

    :كتبت- شيرين صلاح

    تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستوياتها أمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 624 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 625 جنيهًا.

    وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى 535 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 713 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 4.992 جنيه.

    وعالميًا استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفعل تراجع الدولار، بعد تعافيها من أدنى مستوى في 4 أسابيع خلال الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز

    وفي الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، كان الذهب دون تغير يذكر عند 1293.33 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ مارس الماضي عند 1284.76 دولار في الجلسة السابقة.

    أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية الذهب نادي نجيب

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