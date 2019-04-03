البنوك تدرس إصدار بطاقات "لا تلامسية".. ماذا توفر للعملاء؟

كتبت- منال المصري:

تجري البنوك، حاليًا، تجارب الأداء لاختبار خاصية الدفع اللاتلامسي على بطاقة ميزة المدفوعة مسبقًا لتمكين العملاء من السداد عن بعد، بالتعاون مع شركة بنوك مصر (123)، وفقًا لما قاله مسؤولو تجزئة مصرفية لمصراوي.

والبطاقة اللاتلامسية هي عبارة عن بطاقة بنكية اعتيادية، لكنها تسمح بالدفع إلكترونيًا عن بعد دون تمرير الكارت داخل ماكينة الدفع "بوينت أف سيل" لدى التجار وهي تشبه بطاقة المترو الذكية.

وتلقت البنوك قبل أسبوعين تعليمات واضحة من البنك المركزي بالعمل على إصدار بطاقات "ميزة" لاتلامسية قبل نهاية شهر مايو المقبل.

ومن المقرر أن يتم استخدام البطاقة اللاتلامسية في الأماكن المزدحمة مثل المطاعم والجراشات والمواصلات والنوادي لمواكبة التطور التكنولوجي عالميا.

وبطاقة ميزة هي بطاقة بنكية للاستخدامات المختلفة، والغرض الأساسي من إصدارها هو التوسع في الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، وتقليل تداول النقود بالسوق المحلية.

ويمكن استخدام ميزة في سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا، إضافة إلى استخدامها في الشراء من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS).

وتصدر بطاقة ميزة في بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والقاهرة والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية والمصرف المتحد والشركة المصرفية العربية الدولية والزراعي المصري.

وقال مسؤولو التجزئة في عدد من البنوك، لمصراوي، إن البنوك تنتظر صدور القواعد المنظمة للبطاقات اللاتلامسية من البنك المركزي لتحديد الحد الأقصى لتسديد المشتريات يوميا أو شهريا.

وتتميز بطاقة ميرة اللاتلامسية بالآتي:

· سرعة تسديد المشتريات، خاصة في الأماكن المزدحمة عن بعد دون إدخال الكارت داخل الماكينة لدى التجار.

· يتم استخدامها في سداد بعض المشتريات الصغيرة مثل المطاعم والمواصلات والمترو والجراشات.

· يرسل البنك رسالة نصية على هاتف العميل بعد إتمام كل حركة باستخدام الكارت .

· تختلف حدود السداد اليومي باستخدام الكارت اللاتلامسي من بنك لآخر.

· لا يطلب البنك من العميل إدخال الرقم السري في سداد المشتريات المنخفضة فقط.

· في حال فقد البطاقة يتم إيقافها مباشرة بعد اتصال العميل بخدمة الخط الساخن.

· رسوم إصدار البطاقة يزيد بنسبة 100% عن البطاقة التقليدية وذلك لإدراج خاصية جديدة على الكارت.

· يستطيع أي عميل إصدار كارت مدفوع مقدما لا تلامسيا دون شرط امتلاكه حساب بنكي.

· يتيح البنك للعملاء السابقين استبدال بطاقاتهم بالبطاقات اللاتلامسية الجديدة.

· جميع ماكينات البيع لدى التجار مؤهلة للتعامل مع الكروت اللاتلامسية.

ويستهدف المركزي إصدار 20 مليون كارت "ميزة" خلال 3 سنوات، بحسب ما قاله أيمن حسين في تصريحات سابقة لمصراوي.